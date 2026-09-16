Solo cuatro futbolistas lograron estar en el top 5 de dos décadas diferentes

En los últimos 76 años de historia del fútbol mundial, solamente cuatro jugadores alcanzaron el top 5 de dos décadas diferentes por sus participaciones destacadas con clubes y en campeonatos mundiales. Pelé, Ronaldo, Zinedine Zidane y Lionel Messi integran esta selecta lista de jugadores más dominantes.

En la década de los 50, Alfredo Di Stéfano fue el número uno y un joven Pelé ya aparecía como el segundo mejor. Durante los 60, Pelé fue el rey junto a Eusébio, mientras que en los 70 Johan Cruyff, Beckenbauer, Gerd Müller y Mario Kempes fueron los más dominantes.

En los 80, Diego Armando Maradona, Michel Platini, Zico y Marco van Basten son considerados los cuatro mejores. Ya en los 90, Ronaldo lideró la lista junto a Zidane, Romário, Roberto Baggio y Paolo Maldini, y en los 2000, Ronaldinho Gaúcho encabezó el top acompañado por Zidane, Ronaldo, Thierry Henry y Kaká.