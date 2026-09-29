Lamine Yamal brilla y España arranca con goleada en la Nations League

La Selección de España inició con paso firme su participación en una nueva edición de la Nations League al imponerse con autoridad ante Croacia, en un partido donde Lamine Yamal fue una de las grandes figuras del encuentro.

El atacante del Barcelona abrió el marcador y volvió a hacerse presente en el marcador para completar su doblete.

Yamal también participó en la segunda anotación española al brindar una asistencia, siendo determinante en el desarrollo del encuentro. Su actuación volvió a destacar el protagonismo que ha adquirido con la selección española pese a su corta edad.

Con esta victoria, España comienza la competición con buenas sensaciones y vuelve a mostrar el potencial de una generación que busca mantenerse entre las principales selecciones del fútbol internacional.