Lamine Yamal sorprende con sus impresionantes números a los 19 años

Lamine Yamal continúa haciendo historia a sus 19 años y atraviesa un momento espectacular. El futbolista español registra 11 goles y 7 asistencias en sus últimos ocho partidos disputados, cifras que reflejan el impacto que está teniendo en el terreno de juego.

Con la Selección absoluta de España, Yamal suma 10 goles y 12 asistencias en 35 encuentros, además de conquistar dos títulos. Sus números y su rendimiento lo han convertido en una de las principales figuras del fútbol internacional pese a su corta edad.

El joven atacante sigue demostrando que su talento trasciende las expectativas y que su nombre ya ocupa un lugar destacado entre las grandes figuras del fútbol mundial.