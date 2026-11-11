Las Vegas se prepara para una noche de grandes estrellas y reconocimientos en los Latin Grammy

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La industria musical latina celebra la 27.ª edición de los Latin Grammy, una ceremonia que tendrá como escenario el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, este jueves 12 de noviembre. La gala reconocerá lo mejor de la música publicada durante el último año y contará con la participación de importantes figuras del panorama internacional.

La conducción estará a cargo de la actriz y presentadora Roselyn Sánchez, quien regresa por décima ocasión como anfitriona de estos reconocimientos. Entre los artistas confirmados para subir al escenario figuran Anitta, Daddy Yankee, Juanes, Rosalía, Carín León, Mon Laferte, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Rawayana, Xavi, Elena Rose, Banda Los Recoditos y Vivir Quintana.

En cuanto a las nominaciones, el compositor y productor Edgar Barrera encabeza la lista con diez candidaturas. Le siguen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, con siete nominaciones cada uno, mientras que Mon Laferte y Silvana Estrada suman seis.

Entre las producciones que compiten por el premio a Álbum del Año destacan Tropicoqueta, de Karol G, Lux (Complete Works), de Rosalía, Free Spirits, de CA7RIEL & Paco Amoroso, Femme Fatale, de Mon Laferte y Taracá, de Jorge Drexler, junto a otros cinco trabajos discográficos.

Por su parte, la categoría Grabación del Año incluye canciones como “Ha Ha”, de CA7RIEL & Paco Amoroso, “Coleccionando Heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís, “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia, “Dime”, de Silvana Estrada, y “Femme Fatale”, de Mon Laferte.

La categoría Mejor Nuevo Artista también tendrá una competencia variada, con nominados como Macario Martínez, Arath Herce, maye, Delilah, Loulu Gilberto, Kendall Peña, Sofía Monroy, Dora Sanches, ARIA VEGA, FABIAN y Zeca Veloso.

La ceremonia promete una noche dedicada a celebrar el talento, la creatividad y la diversidad de los sonidos latinos, con una selección de artistas que representan distintas generaciones y estilos musicales.