Laura Bozzo estaría grave e intubada tras una presunta complicación gástrica

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La presentadora peruana Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en las inmediaciones de Acapulco, México, tras sufrir una presunta complicación relacionada con una úlcera gástrica perforada, según información difundida este miércoles 14 de octubre por la periodista María Luisa Valdés Doria.

De acuerdo con los reportes, la conductora habría sido intervenida durante la noche del martes 13 de octubre y permanecería intubada en estado delicado. Sin embargo, hasta el momento, ni Bozzo ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial que confirme su diagnóstico o evolución médica.

Otras versiones señalan que la presentadora habría presentado deshidratación severa, problemas intestinales y una posible obstrucción digestiva. También se ha mencionado que podría haber recibido atención en el Hospital General de Acapulco “El Quemado”, aunque estos datos no han sido confirmados oficialmente.

La conductora tiene antecedentes de complicaciones médicas. En 2016 enfrentó una lesión intestinal que derivó en un choque séptico y requirió tres cirugías correctivas, según información difundida sobre aquel episodio. No obstante, hasta ahora no existe información médica que relacione directamente esos antecedentes con su presunta hospitalización actual.

Laura Bozzo alcanzó reconocimiento internacional con el programa Laura en América y posteriormente consolidó su carrera televisiva en México. Su estado de salud permanece bajo incertidumbre mientras se espera información oficial que permita conocer su condición actual.