Le habrían dado restos humanos de un panteón a una adolescente: el caso de Naryeli Cachurco

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El caso de Naryeli Cachurco, una adolescente de 15 años que vivía en La Guaira, Venezuela, ha circulado en redes sociales por una historia que mezcla celos, supuestas prácticas de brujería y una muerte que habría conmocionado a su familia.

Según la versión difundida, en 2019 Naryeli entabló una estrecha amistad con Stephanie, una vecina de 19 años que logró ganarse la confianza de su entorno familiar. Sin embargo, la historia sostiene que la joven habría desarrollado celos relacionados con un muchacho y que, presuntamente, llegó a profanar tumbas para obtener restos humanos que habría mezclado con los alimentos de la adolescente.

Con el paso del tiempo, Naryeli habría comenzado a presentar graves problemas de salud, acompañados de una considerable pérdida de peso y cambios en su comportamiento. De acuerdo con el relato, su familia buscó ayuda médica, pero, ante la falta de respuestas que consideraran satisfactorias, también recurrió a prácticas tradicionales para intentar mejorar su condición.

La historia señala que la adolescente falleció el 11 de enero de 2020, supuestamente a causa de complicaciones de salud que incluyeron neumonía y un paro cardíaco. Asimismo, la versión difundida afirma que Stephanie habría acudido al velorio y confesado lo sucedido tras ser confrontada por personas cercanas a la familia.

No obstante, estos detalles no cuentan con fuentes documentales verificables que permitan confirmar de manera independiente las acusaciones, las causas de la muerte o las supuestas declaraciones de la joven señalada. Por ello, el caso debe tratarse con cautela y sin presentar las versiones difundidas en redes sociales como hechos comprobados.