Leopardo atropellado ataca a agente forestal en India

Un leopardo que resultó atropellado por un automóvil en una carretera del estado de Karnataka, India, atacó a un miembro del departamento forestal mientras los equipos de rescate realizaban trabajos para ponerlo a salvo, según informaron las autoridades locales.

El personal de conservación aplicó un tranquilizante al felino herido, pero antes de que la sedación hiciera efecto completo, el animal reaccionó de manera agresiva y arremetió contra uno de los agentes de la cuadrilla de rescate.

Tras controlar la situación y garantizar la sedación completa, los equipos de emergencia trasladaron al leopardo a un hospital veterinario especializado para tratar sus lesiones por el impacto vehicular, y la dependencia forestal confirmó que el ejemplar se encuentra bajo resguardo para su evaluación y posterior recuperación.