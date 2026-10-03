Lewandowski firma un hat-trick y llega a 92 goles con Polonia

Robert Lewandowski volvió a demostrar su vigencia con la selección de Polonia al marcar un hat-trick, alcanzando los 92 goles internacionales y ampliando su legado como uno de los grandes goleadores de su generación.

A sus 38 años, el delantero continúa siendo una de las principales figuras del combinado polaco y volvió a asumir el protagonismo con una actuación decisiva. Sus tres goles sirvieron para recordar que, pese a encontrarse en la etapa final de su carrera, mantiene su capacidad para marcar diferencias.

Con esta cifra, Lewandowski se consolida entre los máximos goleadores históricos del fútbol de selecciones nacionales. El delantero polaco continúa sumando capítulos a una trayectoria internacional en la que se ha convertido en el máximo referente ofensivo de su país.

El hat-trick también representa otra muestra de la longevidad de un atacante que durante años ha destacado por su regularidad y capacidad goleadora. Lewandowski sigue haciendo historia con Polonia.