Ley 779: abogado explica qué artículos del Código Penal protegen a las mujeres víctimas de violencia

La violencia contra la mujer en Nicaragua está amparada por la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, según el abogado penalista Víctor Somarriba. Esta norma establece un proceso penal y preventivo especializado para sancionar agresiones físicas, psicológicas, patrimoniales y sexuales.

El artículo 155 del Código Penal tipifica el delito de violencia intrafamiliar, que antes de la Ley 779 abarcaba casos contra mujeres, hombres, hijos y abuelos.

El artículo 110 del mismo código establece las medidas de protección, concatenadas con la Ley 779, y se activan ante cualquier tipo de violencia, incluida la económica y psicológica.

El jurista precisó que estas conductas están sancionadas con pena de prisión y no con multas administrativas, y que la violencia psicológica recibe la pena más leve según el dictamen del psicólogo forense.