Ley sanciona con hasta ocho años de prisión la suplantación de identidad digital

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La Ley 1042 de Ciberdelitos, vigente desde 2020, sanciona la suplantación de identidad digital con penas de tres a ocho años de prisión y multas de 200 a 600 días.

El abogado penalista Víctor Somarriba detalló que la norma se enfoca en la clonación de identidades digitales.

Somarriba explicó que los delincuentes copian perfiles de negocios o marcas personales con miles de seguidores para cobrar o vender productos aprovechando la confianza.

También señaló que los fraudes con inteligencia artificial, como la clonación de voz y los deepfakes, han aumentado en el país.

Para investigar estos casos se recurre a un peritaje informático que determina si un video fue generado con IA y rastrea su origen mediante metadatos.

El especialista recomendó guardar capturas de pantalla de perfiles falsos, mensajes o publicaciones para presentar la denuncia ante las autoridades policiales.