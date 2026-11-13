Ley sanciona con hasta ocho años de prisión la suplantación de identidad digital

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La Ley 1042 de Ciberdelitos, vigente desde 2020, sanciona la suplantación de identidad digital con penas de tres a ocho años de prisión y multas de 200 a 600 días.
El abogado penalista Víctor Somarriba detalló que la norma se enfoca en la clonación de identidades digitales.
Somarriba explicó que los delincuentes copian perfiles de negocios o marcas personales con miles de seguidores para cobrar o vender productos aprovechando la confianza.
También señaló que los fraudes con inteligencia artificial, como la clonación de voz y los deepfakes, han aumentado en el país.
Para investigar estos casos se recurre a un peritaje informático que determina si un video fue generado con IA y rastrea su origen mediante metadatos.
El especialista recomendó guardar capturas de pantalla de perfiles falsos, mensajes o publicaciones para presentar la denuncia ante las autoridades policiales.