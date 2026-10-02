Libra de queso seco se cotiza a 78 córdobas en el mercado Iván Montenegro

La libra de queso seco en el mercado Iván Montenegro se cotiza en 78 córdobas, según informaron los comerciantes. La demanda de este producto es alta entre la población nicaragüense.

Muchos deciden ir directamente a este centro de compras para lograr adquirirlo a mejor precio que en otros locales. Según los comerciantes, las ventas se mantienen estables y esto ayuda a la economía del país.

Un vendedor detalló que la libra de queso suave de freír o de crema cuesta 55 córdobas, el quesillo 85, la crema 35 y la leche aérea 20. El mozzarella se cotiza a 68 córdobas, e huevo jumbo oscila entre 125 y 200 córdobas.