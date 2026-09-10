Dantos se suma a la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua

La Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua 2026-2027 fue lanzada oficialmente con la incorporación de los Dantos como sexto equipo del campeonato. El torneo iniciará el próximo 27 de noviembre con la participación de seis conjuntos.

Los Dantos se unen a los Tigres de Chinandega, los Gigantes de Rivas, los Indios del Bóer, los Leones y el Tren del Norte en esta edición del campeonato. José María Enríquez, presidente de la Asociación de Béisbol Profesional en Nicaragua, explicó que la búsqueda del sexto equipo respondió a la necesidad de impulsar el béisbol profesional y también el béisbol a todos los niveles, desde la categoría infantil hasta la profesional.

Según Enríquez, se buscaron varias alternativas en distintos departamentos, pero fue en plática con los Dantos que aceptaron participar y han venido siendo parte de esta agrupación desde hace unos seis meses, período en el que se han reunido para darle forma al vigésimo segundo campeonato de béisbol profesional.