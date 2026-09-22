Alcaldía de Ciudad Sandino limpia cauces y alcantarillas tras saturación por lluvias

La alcaldía de Ciudad Sandino atendió las afectaciones ocasionadas por las lluvias en cauces y alcantarillas mediante el retiro de acumulación de basura con maquinaria pesada. Los trabajos buscan restablecer el funcionamiento de los sistemas de drenaje en esa zona.

Las autoridades ediles realizaron labores de limpieza y evacuación de desechos sólidos en el sector del Puente Macizzi, ubicado en la pista principal de Praderas de Sandino, cerca de la terminal de la Ruta 210.

Asimismo, se limpió bajo puentes y en alcantarillas del barrio Motastepe Norte para garantizar el buen funcionamiento del sistema de drenaje y evitar anegaciones.

Las autoridades municipales aseguraron que continúan trabajando de manera permanente para atender las necesidades de la población mediante la campaña Mi Municipio Limpio.