Lionel Messi es confirmado como nuevo propietario del CD Eldense

Lionel Messi continúa ampliando su faceta empresarial fuera de las canchas. El astro argentino ha sido confirmado como nuevo propietario del CD Eldense, club español que compite en el fútbol profesional.

La llegada de Messi a la propiedad del equipo representa un nuevo paso en su trayectoria como empresario y amplía su presencia dentro de la industria deportiva. El argentino, además de mantenerse como una de las principales figuras del fútbol mundial, ha desarrollado diferentes proyectos empresariales relacionados con el deporte, la hotelería y otros sectores.

Con esta nueva incorporación a sus actividades fuera del terreno de juego, Messi suma ahora una participación directa en la gestión de un club de fútbol, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del deporte internacional vinculadas a la propiedad de equipos.