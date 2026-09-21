Lluvias en Managua colapsan manjoles y obstruyen puentes de drenaje por acumulación de basura

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, un fuerte aguacero provocado por la onda tropical número 39 afectó diferentes barrios de Managua, provocando la saturación de vías y acumulación de desechos.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica para las próximas 24 horas un ambiente caluroso acompañado de lluvias de ligeras a moderadas, debido a un eje de vaguada extendido desde el sureste de México y el norte de Centroamérica hasta el noreste de Nicaragua.

Durante un recorrido por la capital se observaron varios manjoles desbordados. La situación más crítica se registró en el sector de los 1000 metros, en el reparto Schick, donde una gran cantidad de basura quedó dispersa sobre el pavimento y ramas de árboles obstruyeron el flujo del agua en los puestos comerciales de la zona.

Aunque de momento no se reportan viviendas inundadas, se insta a la población a depositar la basura en los lugares asignados para que el personal de la Alcaldía de Managua pueda retirarla, previniendo así mayores estragos ante nuevos aguaceros.