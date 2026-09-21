Lluvias en Rivas benefician a agricultores pero detienen la faena de pescadores en Tola 

Las lluvias asociadas a la onda tropical número 39 generan efectos distintos en las actividades económicas del departamento de Rivas, favoreciendo a los agricultores pero limitando la faena de los pescadores del municipio de Tola.

Los agricultores se ven favorecidos porque las lluvias registradas desde la madrugada del lunes representan un alivio para los cultivos y ayudan a mantener la humedad en los suelos.

Sin embargo, para el sector pesquero la situación es diferente: las condiciones climáticas llevaron a los pescadores de la comunidad El Astillero a decidir no entrar a faenar, ya que quienes pasaron la noche en alta mar indicaron al salir que hay muchas corrientes fuertes.

Aunque esto significa dejar de percibir ingresos, priorizan su seguridad ante los riesgos que representa navegar en condiciones adversas y prefieren esperar que las condiciones mejoren para regresar al mar.