Lluvias en Chinandega inundan tramos carreteros y derriban árboles sobre la vía hacia El Viejo

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas anegaron tramos carreteros clave en el departamento de Chinandega.

Las ráfagas de viento derribaron árboles en la carretera hacia El Viejo, los cuales fueron retirados de inmediato.

Las inundaciones complican el tránsito de vehículos pesados y autobuses en la carretera entre Chinandega y Somotillo.

Las anegaciones a la orilla de la pista amenazan con socavar la carretera principal en el kilómetro 153, en el acceso a la comunidad de Buena Esperanza.

Las autoridades municipales instan a la población a evitar el cruce de ríos crecidos, cañadas o calles inundadas.