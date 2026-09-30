Onda tropical y bajas presiones provocarán lluvias en el Caribe y centro de Nicaragua

Una onda tropical y sistemas de bajas presiones atmosféricas afectarán el territorio nicaragüense durante las próximas horas, generando precipitaciones de débiles a ocasionalmente fuertes.

Los meteorólogos informaron que las lluvias se concentrarán principalmente en la costa Caribe y el centro del país.

Las condiciones en el Caribe centroamericano se ven influidas por una onda tropical en acercamiento y un sistema de baja presión, mientras que otro sistema de alta presión se ubica sobre Cuba, República Dominicana y las Antillas Menores.

Para el mediodía del 29 se prevé cielo nublado en la zona del Caribe hacia el interior del territorio conforme avance la onda tropical. A las 3 de la tarde se intensificará la lluvia en Triángulo Minero hacia el sur, con nubosidad y precipitaciones en la región central y el Pacífico.

Para las 5 de la tarde se espera bastante intensidad de lluvia en la región central, el Pacífico y localidades como Mulukukú y Río Blanco, con tormentas eléctricas.