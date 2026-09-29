Nicaragua espera lluvias de ligeras a moderadas y temperaturas de hasta 35 grados

Los meteorólogos pronostican lluvias de ligeras a moderadas en varias zonas de Nicaragua durante las próximas horas. Sin embargo, el ambiente muy caluroso predominará con temperaturas máximas de hasta 35 grados.

Las precipitaciones serían provocadas por las bajas presiones atmosféricas asociadas a la zona de convergencia intertropical localizada entre el sur de Centroamérica y el sur del país. Se esperan ingresos de lluvia en la zona del Caribe y nublados en el centro y Pacífico con algunas lloviznas.

Para las 3 de la tarde se intensificarán las lluvias en León y Chinandega con tormentas eléctricas. Durante la noche se mantendrán las lluvias en Estelí, Madriz, Nueva Segovia y Managua con tormenta eléctrica entre las 8 de la noche y la medianoche.