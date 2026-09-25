Lluvias dispersas y tormentas eléctricas persistirán durante las próximas horas en Nicaragua

Según el informe de meteorología, las lluvias continuarán durante las próximas horas en el territorio nacional. Las precipitaciones serán dispersas y algunas estarán acompañadas con tormentas eléctricas entre débiles y moderadas.

Los meteorólogos indican que se esperan lluvias en horas de la tarde y noche, además de la presencia de una vaguada que se desplaza lentamente desde el sureste de México hasta la región Pacífico del país.

Las máximas temperaturas alcanzarán los 31 grados, generando ambiente caluroso, y en algunas zonas estará nublado. Los vientos serán de dirección variable con 5 a 10 kilómetros por hora y rachas de 25 a 40 kilómetros por hora.