Los médicos estaban convencidos de que era un cáncer cerebral… pero lo que encontraron dentro de su cerebro dejó a todos sin palabras

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un hombre de 60 años en España acudió al hospital por fuertes dolores de cabeza y cambios de comportamiento, síntomas que llevaron a los médicos a sospechar de un cáncer metastásico. Sin embargo, estudios más detallados revelaron que las lesiones cerebrales eran quistes que contenían larvas de Taenia solium, el parásito responsable de la neurocisticercosis.

Según un caso publicado en 2026, los especialistas creen que el paciente ingirió accidentalmente huevos microscópicos del parásito a través de alimentos o agua contaminados. Tras recibir tratamiento antiparasitario y antiinflamatorio, el hombre logró recuperarse por completo. El caso destaca cómo algunas infecciones pueden imitar enfermedades graves y dificultar el diagnóstico médico.