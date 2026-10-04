Luis de la Fuente: “Lamine Yamal está en camino de convertirse en un jugador de leyenda”

Lamine Yamal volvió a ser protagonista con la selección española tras marcar el gol que abrió el marcador ante República Checa en la Nations League. El joven delantero volvió a demostrar su talento y recibió grandes elogios de Luis de la Fuente, quien destacó su crecimiento y su importancia dentro del equipo.

“Está creciendo a pasos agigantados. A nivel internacional es un referente, un futbolista de mucho peso. Está en camino de convertirse en un jugador de leyenda”, afirmó el seleccionador español tras el encuentro. De la Fuente también reconoció que el talento de Yamal continúa sorprendiendo y consideró que todavía queda por descubrir su mejor versión.

A pesar de ser titular por tercer partido consecutivo, Yamal solo disputó los primeros 45 minutos ante República Checa. La decisión respondió a la intención del cuerpo técnico de administrar sus esfuerzos y evitar un desgaste excesivo, después de haber acumulado una importante cantidad de minutos en los encuentros anteriores.

De la Fuente explicó que la prioridad era cuidar a los futbolistas y llegar en las mejores condiciones al próximo compromiso ante Croacia. “Es difícil el equilibrio entre rendimiento y salud”, señaló el técnico, quien también reconoció que los numerosos cambios realizados durante el partido afectaron la fluidez del equipo en la segunda mitad. España ahora se prepara para su siguiente desafío con la mira puesta en mantener su buen momento.