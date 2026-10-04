Luka Modric lanza dura autocrítica tras la goleada ante Inglaterra

Luka Modric no ocultó su frustración después de la contundente derrota de Croacia ante Inglaterra en la Nations League. El histórico capitán croata reconoció que el equipo tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado y aseguró que nunca antes había experimentado una sensación similar durante sus dos décadas con la selección.

“Es difícil encontrar una explicación para un desempeño como este. Sin ganar duelos, sin faltas, sin intensidad, sin unión”, expresó Modric al analizar el encuentro. El mediocampista lamentó especialmente la falta de actitud del equipo y consideró que una derrota de esa manera afecta la imagen que Croacia ha construido durante años en el fútbol internacional.

El futbolista también dejó claro que su crítica no excluye a los jugadores de mayor experiencia, incluido él mismo. Sin embargo, sus palabras apuntaron especialmente a las nuevas generaciones que comienzan a asumir un papel más importante dentro de la selección. Para Modric, competir con la camiseta de Croacia exige mantener el compromiso y la intensidad independientemente del rival.

La goleada ante Inglaterra dejó así una profunda reflexión dentro del combinado croata. Modric reconoció que perder frente a una selección con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon puede formar parte del fútbol, pero cuestionó la manera en que su equipo afrontó el partido. Para el veterano capitán, el resultado no solo representa una derrota deportiva, sino también un llamado de atención sobre la responsabilidad de defender una camiseta que ha construido su prestigio a lo largo de varias generaciones.