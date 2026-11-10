Madres que no tienen custodia de sus hijos están obligadas por ley a pagar pensión alimenticia en Nicaragua

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Las madres que no ejercen la custodia de sus hijos están obligadas a pagar pensión alimenticia, tal como lo establece el Código de la Familia.

El abogado Omar García explicó que la obligación recae en ambos progenitores, independientemente del género.

El especialista detalló que el artículo 324 del Código de la Familia fija el monto en 25% del salario neto para un hijo y 35% para dos.

Con tres o más hijos, la pensión alcanza el 50% y se distribuye entre todos los menores.

García aclaró que la obligación persiste aunque el progenitor no tenga empleo formal, pues existe una tabla del salario mínimo aprobada por el Ministerio del Trabajo.

La responsabilidad se mantiene incluso cuando el padre o madre es trabajador independiente.