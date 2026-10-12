Maestro dibujó Microsoft Word en una pizarra para enseñar informática y su historia dio la vuelta al mundo

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La vocación y creatividad del profesor ghanés Richard Appiah Akoto se convirtieron en un ejemplo de dedicación a la enseñanza, luego de que encontrara una ingeniosa manera de impartir clases de informática a sus alumnos sin contar con computadoras.

En la escuela Betenase, ubicada en Sekyedomase, Ghana, el docente dibujó con tizas de colores la interfaz completa de Microsoft Word en una pizarra, incluyendo menús, barras de herramientas, iconos y otras funciones del programa, para que sus estudiantes pudieran familiarizarse con su apariencia y funcionamiento.

Las imágenes de sus clases se viralizaron en redes sociales y llegaron hasta Microsoft, compañía que reconoció su esfuerzo y lo invitó a participar en un encuentro internacional de educadores en Singapur. Además, la escuela recibió 27 computadoras portátiles, un proyector, routers y conexión a internet durante un año, gracias al apoyo de la empresa y otras personas solidarias.

La historia de Richard Appiah Akoto demuestra cómo la creatividad, el compromiso y el amor por la enseñanza pueden superar las limitaciones materiales y abrir nuevas oportunidades para toda una comunidad educativa.