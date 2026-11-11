Malaria sigue siendo un desafío global con 282 millones de diagnósticos anuales según la OMS 

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La malaria continúa representando un desafío para la salud pública global, con aproximadamente 282 millones de personas diagnosticadas cada año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad es causada por protozoarios del género Plasmodium y se transmite principalmente por la picadura del mosquito hembra infectado del género Anopheles.

Existen varios tipos de Plasmodium: falciparum, vivax, malariae y ovale. Tras ingresar al organismo, los parásitos se multiplican primero en el hígado y posteriormente infectan y destruyen los glóbulos rojos.

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la picadura del mosquito infectado. Entre las manifestaciones iniciales figuran fiebre alta con escalofríos, temblores, dolor de cabeza intenso, sudoración excesiva, dolores musculares y articulares, fatiga, náuseas, vómitos y diarrea.

Las medidas preventivas se enfocan en evitar el contacto con los mosquitos y controlar su población. Se recomienda el uso de mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada, especialmente en zonas endémicas, así como repelentes de insectos.

La malaria es prevenible y curable, pero no debe subestimarse: ante la aparición de síntomas es importante acudir a un centro de salud para recibir evaluación y diagnóstico oportunos.