Managua garantiza seguridad en festividades de Santo Domingo

La alcaldía de Managua garantizará orden, seguridad y limpieza durante las actividades tradicionales en honor a Santo Domingo de Guzmán, en coordinación con las instituciones correspondientes y los comités tradicionalistas, según informaron las autoridades.

La imagen de Santo Domingo realizará su recorrido este 1 de agosto, saliendo a las 6 de la mañana desde la parroquia de Las Sierritas hacia el centro de Managua, con llegada prevista a las 5 de la tarde.

Este año se incorporarán 8 comités de cargadores con 30 personas cada uno para fortalecer el desplazamiento de la procesión. La Policía Nacional custodiará la imagen durante el trayecto.