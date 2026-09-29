Maribel Guardia denuncia a su exnuera por presuntos delitos relacionados con la muerte de Julián Figueroa

La actriz y cantante Maribel Guardia presentó una denuncia contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón, por presuntos delitos relacionados con la muerte de su hijo, Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023, cuando tenía 27 años. El artista fue encontrado sin vida en su vivienda de Ciudad de México y, de acuerdo con el dictamen médico de entonces, la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio.

La denuncia surgió después de que Garza Tuñón revelara que en el pasado habría conseguido medicamentos controlados para Julián. Según sus declaraciones, acudía con una psiquiatra, describía determinados síntomas y obtenía los fármacos para posteriormente entregárselos al cantante, debido a que sus médicos no estaban dispuestos a recetárselos.

Ante estas declaraciones, el abogado de Maribel Guardia señaló que consideran necesario investigar las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de Julián Figueroa, incluida una posible relación entre el suministro de medicamentos y su muerte. Hasta el momento, estas acusaciones forman parte de una denuncia y deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.