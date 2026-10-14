Mario Lemina dijo que no conocía a Lamine Yamal y el Barcelona goleó 4-1 al Galatasaray

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El FC Barcelona remontó y goleó 4-1 al Galatasaray en Estambul, con Lamine Yamal como protagonista al repartir dos asistencias y contribuir al triunfo azulgrana en la Champions League. Antes del encuentro, el mediocampista Mario Lemina había declarado que no conocía al joven atacante español y que sí conocía a Leroy Sané.

Sin embargo, Yamal destacó durante el partido por su participación en el ataque, pese a no conseguir anotar. El Barcelona comenzó abajo en el marcador y también sufrió la anulación de un gol tras la revisión del VAR, pero logró reaccionar y encaminar una contundente remontada.

La actuación de su joven figura volvió a acaparar la atención en una noche europea en la que el conjunto catalán dejó claro su poder ofensivo.