Márquez gana la sprint y se acerca a Martín por el título de MotoGP

Marc Márquez ganó la carrera sprint del Gran Premio de Japón y recortó distancias en la lucha por el Mundial de MotoGP. El piloto de Ducati superó a Jorge Martín, quien terminó tercero tras recibir una sanción por pisar los límites de la pista.

Martín había conseguido por la mañana la pole position con récord en Motegi y comenzó la sprint desde la primera posición. Sin embargo, Márquez lo adelantó en las primeras curvas y tomó el control de la carrera, que dominó durante las 12 vueltas.

El desgaste del neumático trasero complicó las últimas vueltas de Martín. Aunque cruzó inicialmente la meta en segunda posición, la sanción lo relegó al tercer puesto, mientras que el brasileño Diogo Moreira ascendió a la segunda plaza.

Con este resultado, Martín mantiene el liderato del campeonato, pero Márquez reduce la diferencia a solo siete puntos, con 247 todavía en juego. La carrera larga del domingo volverá a ser clave en una lucha por el título cada vez más ajustada.

El duelo entre ambos tiene además un significado especial en Motegi. Hace un año, Martín sufrió allí una fractura de clavícula, mientras Márquez se proclamó campeón del mundo. Ahora, ambos llegan nuevamente al circuito japonés como los principales protagonistas de un Mundial que encara su tramo decisivo.