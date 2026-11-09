Más de 10 viviendas amanecen anegadas en zonas costeras de León por baja presión 

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Más de 10 viviendas amanecieron afectadas por las inundaciones en las zonas costeras de Poneloya y Las Peñitas, en el departamento de León.
Las precipitaciones registradas este lunes 9 de noviembre están asociadas a un sistema de baja presión.
Los afectados aseguran que están incomunicados y no pueden salir de sus viviendas porque las calles inundadas imposibilitan la movilidad.
El agua alcanzó niveles hasta la cintura en algunos sectores, según relataron los pobladores. Ineter y Ofena alertaron sobre posibles inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos.
Los afectados explicaron que todo ocurrió de repente y que han perdido las provisiones que tenían destinadas al consumo familiar.