Más de 10 viviendas amanecen anegadas en zonas costeras de León por baja presión 

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Más de 10 viviendas amanecieron afectadas por las inundaciones en las zonas costeras de Poneloya y Las Peñitas, en el departamento de León.

Las precipitaciones registradas este lunes 9 de noviembre están asociadas a un sistema de baja presión.

Los afectados aseguran que están incomunicados y no pueden salir de sus viviendas porque las calles inundadas imposibilitan la movilidad.

El agua alcanzó niveles hasta la cintura en algunos sectores, según relataron los pobladores. Ineter y Ofena alertaron sobre posibles inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos.

Los afectados explicaron que todo ocurrió de repente y que han perdido las provisiones que tenían destinadas al consumo familiar.