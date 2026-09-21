Más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo y se registran 10 millones de casos nuevos al año

Más de 57 millones de personas viven actualmente con demencia en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos.

El Alzheimer es la forma más común y representa entre el 60 y 70% de las demencias, apareciendo principalmente después de los 65 años.

La neurorradióloga Xilonem Moreno explicó que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que ha aumentado su incidencia debido a los avances en los métodos diagnósticos y a una medicina integral asociada con la neurología.

Moreno indicó que por lo menos 3 de cada 100 pacientes presentan síntomas de demencia, y que el Alzheimer es un tipo de demencia progresiva y no reversible.

Señaló que entre los factores de riesgo figuran los hábitos alimenticios, el sueño de mínimo 8 horas, la carga hereditaria de padres y hermanos, y la exposición a medicamentos que pueden causar atrofia cerebral.

La especialista detalló que la enfermedad tiene etapas leve, moderada, severa e irreversible, cuyos síntomas van desde olvidar peinarse o articular palabras hasta olvidar los nombres de personas cercanas y la alimentación diaria.

Aclaró que no todo olvido significa Alzheimer, pero cuando los cambios son persistentes y afectan la vida diaria es importante buscar una evaluación médica.

Las proyecciones de la OMS estiman que el número de personas con demencia podría llegar a 139 millones en 2050, principalmente por el envejecimiento de la población.