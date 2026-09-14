Masaya reúne volcán, mercados, agüizotes y gastronomía típica

Masaya, ubicada a 30 kilómetros al sur de Managua, ha sido proclamada como la capital del folclor nicaragüense por su convergencia de identidad, mestizaje y devoción religiosa. El departamento más pequeño del país alberga el Volcán Masaya, mercados históricos y talleres artesanales que sostienen a familias enteras.

El Volcán Masaya, nacido hace más de 2500 años tras una erupción, abarca 54 kilómetros cuadrados y resguarda cinco cráteres, y desde la época de los conquistadores españoles fue llamado la boca del infierno.

En el Mercado Viejo, con más de 130 años de historia y estilo medieval, se reúnen más de 200 artesanos, mientras que el mercado Ernesto Fernández alberga a más de 3000 comerciantes fijos y ambulantes.

En mayo, el fuego consumió 41 tramos de artesanías, pero los comerciantes renacieron de las cenizas con esfuerzo propio, según relató una de las afectadas.

Los Agüizotes, celebrados el último viernes de octubre en honor a San Jerónimo, cumplen casi 60 años de fusionar sátira popular, cuentos de miedo y raíces precolombinas, con desfiles alumbrados por candiles y velas.

La oferta turística se completa con el restaurante El Paso del Tren en Catarina, que ofrece comida típica y cabañas rústicas, y con el Mirador de Catarina, cuyo paisaje recuerda por qué Masaya es considerado el alma misma de Nicaragua.