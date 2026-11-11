Matrimonio civil exige definir régimen de bienes y cumplir requisitos ante notario o juez

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La abogada Edith Tuckler explicó que quienes deciden casarse en Nicaragua deben definir previamente su régimen patrimonial mediante escritura pública.

Sin capitulaciones inscritas, el Código de Familia establece que el matrimonio se rige por separación de bienes.

Tuckler detalló que la Ley 870 permite elegir entre gananciales, separación de bienes o bienes mancomunados, y que esa decisión debe constar en escritura pública inscrita en registro.

Los contrayentes presentan solicitud, certificados de nacimiento, cédulas actualizadas y constancia de soltería del Registro del Estado Civil.

Si una de las partes es extranjera, requiere cédula de residencia actualizada; quien esté fuera del país puede casarse mediante poder especialísimo del mismo género.

La especialista subrayó que la voluntad libre es determinante en el acto, pues un “no quiero” deja sin efecto jurídico la boda.

Añadió que la pensión compensatoria procede cuando una de las partes se dedicó al hogar sin percibir salario.