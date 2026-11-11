Mauricio Pochettino podría convertirse en el nuevo entrenador del Manchester United

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Manchester United habría comenzado conversaciones con el argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, para explorar su posible llegada al banquillo del equipo inglés en sustitución de Michael Carrick, según informaron medios británicos.

La continuidad de Carrick está en duda luego de que el conjunto de Old Trafford registrara un inicio de temporada que ha generado preocupación, con ocho partidos consecutivos sin conseguir una victoria y situado en puestos de descenso de la Premier League.

De acuerdo con las publicaciones británicas, el futuro del entrenador se abordará en una reunión prevista en Mónaco, en la que participarán el accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox. Las informaciones apuntan a que Berrada y Wilcox estarían a favor de poner fin a la etapa de Carrick al frente del equipo.

Ante ese escenario, Pochettino figura entre las principales opciones para asumir el cargo. El técnico argentino, de 54 años, cuenta con experiencia en el fútbol inglés tras dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea, por lo que su nombre vuelve a vincularse con el Manchester United.

Sin embargo, su posible contratación no sería sencilla, ya que recientemente extendió su vínculo con la selección estadounidense hasta el Mundial de 2030. Según la BBC, el acuerdo contempla una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, cantidad que el club inglés tendría que asumir para concretar su salida.

Entre los otros entrenadores mencionados como posibles candidatos aparecen Eddie Howe, exdirector técnico del Newcastle, Antonio Conte, antiguo entrenador del Chelsea, y Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania.

El parón internacional de dos semanas representa un periodo clave para que el Manchester United defina el futuro de su dirección técnica, antes de volver a la competición el próximo 22 de noviembre, cuando tiene previsto enfrentarse al Liverpool.