Médico explica cuándo el dolor en el pecho es benigno y cuándo exige atención inmediata

La médico general Laura Madrigal abordó las causas del dolor en la caja torácica y la importancia de distinguir entre un malestar benigno y un compromiso real de salud.

La especialista explicó que se trata de uno de los motivos de consulta más comunes.

Madrigal detalló que las causas cardiovasculares incluyen el síndrome coronario agudo, la angina de pecho estable e inestable, la miocarditis y la pericarditis, mientras que a nivel pulmonar pueden presentarse neumonías, neumotórax o pleuritis.

Mencionó además las causas musculoesqueléticas por contracturas, las crisis de ansiedad y los cuadros gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico y la gastritis, que suelen confundirse con problemas cardíacos.

Indicó que no existe una edad predominante porque todo depende del factor desencadenante, y que las enfermedades de base como la hipertensión arterial y la obesidad predisponen a complicaciones cardiovasculares.

Ante un dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo o la mandíbula, acompañado de falta de aire, mareos o pérdida de conciencia, recomendó acudir de inmediato al hospital, y sugirió a los pacientes con enfermedades crónicas o cardiopatías mantener un control permanente.