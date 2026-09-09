Messi llega a un acuerdo para comprar al Eldense de la segunda división española

Lionel Messi estaría a punto de convertirse en propietario de un equipo de fútbol en España. El astro argentino habría alcanzado un acuerdo para comprar al Eldense, club que actualmente compite en la segunda división española.

La operación todavía no está cerrada, ya que debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes de España antes de concretarse oficialmente.

De aprobarse la compra, Messi daría un nuevo paso en su faceta empresarial dentro del fútbol y se convertiría en propietario de un club español. Además, la operación marcaría un nuevo capítulo en la histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo, quien también ha incursionado en la gestión de clubes tras adquirir una participación en el Almería.

El posible desembarco de Messi en el Eldense ha generado expectativa en el fútbol español, a la espera de que se complete el proceso de autorización y se confirme oficialmente la adquisición.