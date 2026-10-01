Messi recorta distancia con Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 goles

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelve a tener un nuevo capítulo, esta vez en la lucha por convertirse en el máximo goleador de la historia. El portugués mantiene la ventaja, pero el argentino continúa reduciendo la diferencia.

De acuerdo con registros estadísticos actualizados a finales de septiembre de 2026, Cristiano Ronaldo suma 979 goles, mientras que Messi acumula 931, para una diferencia de 48 tantos. El portugués se encuentra a solo 21 goles de alcanzar la histórica cifra de 1.000.

La comparación también muestra que Ronaldo ha disputado más partidos a lo largo de su carrera. En el registro consultado, el portugués suma 1.338 apariciones frente a las 1.177 de Messi, una diferencia de 161 encuentros. Al mismo tiempo, el argentino presenta un promedio goleador por partido ligeramente superior: 0,79 frente a 0,73.

Con ambos futbolistas todavía activos, la carrera por los 1.000 goles mantiene la atención del mundo del fútbol. Ronaldo busca convertirse en el primero de los dos en alcanzar esa cifra, mientras Messi continúa sumando goles y reduciendo la distancia en una rivalidad que ha marcado una época.