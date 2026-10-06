Messi se convierte en personaje animado con “Messi and the Giants”

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Messi llega a la animación con una aventura fantástica inspirada en su infancia

Lionel Messi llevará parte de la historia de su infancia al mundo de la animación con “Messi and the Giants”, una nueva serie de Disney+ que tiene previsto su estreno mundial en el invierno de 2027 en Argentina. El primer adelanto fue presentado ante más de 3.000 asistentes durante la edición de la San Diego Comic-Con realizada en Málaga, España, y posteriormente compartido por el propio futbolista en sus redes sociales.

La producción presenta a Leo, un niño de 12 años inspirado en los primeros años de Messi, quien termina accidentalmente en Iko, un universo fantástico compuesto por diez reinos bajo el dominio de gigantes. Para regresar a casa, el pequeño tendrá que participar en una serie de desafíos que combinan elementos del fútbol con las reglas propias de este mundo.

Aunque el personaje toma referencias de la infancia del astro argentino, la serie no contará su vida ni repasará de manera cronológica su trayectoria deportiva. La historia utiliza algunos elementos relacionados con sus primeros años para construir una aventura completamente fantástica. En el adelanto, Leo aparece con el cabello largo, una imagen que recuerda a los primeros tiempos de Messi en Barcelona.

Uno de los principales retos del protagonista será enfrentarse a personajes que poseen habilidades sobrenaturales. A diferencia de ellos, Leo no podrá utilizar los poderes de Iko para potenciar su juego, por lo que tendrá que confiar en su talento futbolístico, el trabajo en equipo y su determinación para superar a sus rivales.

La trama contempla enfrentamientos de alto riesgo similares a partidos de fútbol, en los que se utilizarán unas poderosas esferas. El objetivo de Leo será derrotar a los gigantes legendarios y ayudar a recuperar los reinos que se encuentran divididos.

El personaje principal tendrá la voz en español del actor argentino Milo Burgess-Webb, mientras que Giulietta Vainer Tisminetzky interpretará a la madre de Leo. La música también tendrá presencia argentina, con Luck Ra como responsable de la canción “Vamos, Vamos, Vamos” y de las composiciones que acompañarán la serie.

Messi, quien participa como productor ejecutivo junto a Lacey Stanton y Bryan Korn, expresó su entusiasmo por el proyecto al compartir el tráiler y aseguró que espera que personas de todo el mundo puedan disfrutar de la producción.

La animación estará desarrollada por Atlantis Animation, en una coproducción que también cuenta con Sony Pictures Television y Sony Music Entertainment. Por ahora, Disney+ no ha confirmado la fecha exacta de estreno ni el número de episodios que tendrá la primera temporada.