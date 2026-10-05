Messi se prepara para una noche histórica en la que disputará su último partido con Argentina

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Lionel Messi está a horas de vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera. Este 6 de octubre disputará lo que está previsto como su último partido con la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste se despedirá de su público en un amistoso frente a Benín, en una noche que promete quedar marcada en la historia del fútbol.



Para esta ocasión especial, el astro argentino lucirá una camiseta con detalles dorados en el dorsal, acompañada por la silueta del Sol de Mayo, además de unas botas personalizadas especialmente para su despedida. Todo está preparado para rendir homenaje al jugador que llevó el número 10 durante una de las etapas más exitosas de la historia de Argentina.



La expectativa en el país es enorme y el partido tendrá un significado todavía más especial para los aficionados, quienes se preparan para acompañar a Messi en sus últimos minutos vestido con la camiseta albiceleste. Después de esta despedida, el argentino continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami, mientras mantiene su nombre entre los candidatos al Balón de Oro, premio que ha conquistado en ocho ocasiones.