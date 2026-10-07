Meta sorprende con nuevos lentes inteligentes y avances de IA en Connect 2026

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Meta presentó durante Meta Connect 2026 una serie de novedades enfocadas en inteligencia artificial, lentes inteligentes y realidad virtual, con el objetivo de llevar estas tecnologías a tareas de uso cotidiano y reducir la dependencia de teléfonos y computadoras.

Uno de los principales anuncios fue la evolución de Muse, el agente de inteligencia artificial de la compañía, que incorporará nuevas herramientas y llegará próximamente a algunos dispositivos de Meta. Entre sus funciones estará la posibilidad de analizar sitios web, ayudar a organizar viajes, consultar vuelos, buscar alternativas para ahorrar en seguros y gestionar solicitudes de reembolso.

Muse también permitirá personalizar la experiencia de interacción, incluyendo aspectos como la voz, el acento, la velocidad y el estilo de conversación. Además, Meta anunció que el asistente podrá integrarse con computadoras Mac y con autorización del usuario, controlar determinadas aplicaciones para realizar tareas mientras la persona continúa con otras actividades.

En cuanto a dispositivos, Meta presentó los Ray-Ban Meta Audio, unos lentes que prescinden de la cámara y están diseñados principalmente para funciones de audio y acceso a Meta AI. Incorporan bocinas de oído abierto y estarán disponibles en modelos como Clubmaster y Burbank, con un precio inicial de 349 dólares y entregas previstas para el 13 de octubre.

También fueron anunciados los Ray-Ban Meta Gen 3, que cuentan con un diseño más delgado, hasta nueve horas de batería y una cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar video en resolución 3K Ultra HD. Su precio inicial será de 449 dólares.

Meta completó sus novedades con la presentación de los modelos Meta Capri y Meta Nova, además de ediciones especiales desarrolladas en colaboración con Kylie Jenner y Lisa, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK.