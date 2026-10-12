Meteorólogos pronostican ambiente caluroso y lluvias con tormentas eléctricas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Meteorólogos nicaragüenses pronostican un ambiente caluroso en el territorio nacional con temperaturas de hasta 36 grados en algunas zonas.

A lo largo de la semana predominará el ambiente caluroso, según el reporte brindado por los especialistas.

En el Pacífico las temperaturas variarán de 31 a 35 grados, mientras que en el norte serán de 28 grados. Se esperan lluvias principalmente en la costa Caribe y algunos chubascos puntuales durante horas de la tarde y noche.

Un sistema de baja presión con 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza en el Atlántico hacia el Caribe. La onda tropical número 43 avanza en el Pacífico Este.