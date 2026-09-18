México: Accidente en Sonora deja un muerto y un herido grave

Una persona falleció y otra resultó con graves lesiones tras registrarse un violento accidente de tránsito en una de las calles de San Luis Río Colorado, en Sonora, México, y el momento de la brutal colisión quedó grabado en cámaras de seguridad, según informaron las autoridades locales.

Testigos afirman que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control y, en una curva, terminara impactando contra un poste del tendido eléctrico, lo que dejó a los ocupantes del vehículo con heridas de consideración.

Al sitio acudieron bomberos voluntarios, paramédicos de Cruz Roja y unidades de rescate, quienes se encargaron del traslado de las víctimas a un hospital, donde minutos más tarde se informó de la muerte de uno de los jóvenes, mientras la otra persona permanece gravemente lesionada.