México: Trabajador de supermercado salva a niña de ser atropellada en avenida 11 sur de Puebla

Un trabajador de un supermercado evitó que una niña fuera atropellada luego de que la menor corriera hacia una avenida con circulación vehicular en la avenida 11 Sur de la capital poblana, en México, en un hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a la niña correr hacia la vialidad mientras su madre intenta seguirla para detenerla, pero en el intento tropieza, momento en que un hombre corre y logra salvar a la menor de ser arrollada por un vehículo que circulaba por la avenida.

La rápida reacción del trabajador evitó una tragedia en plena vía pública. El video ha generado reacciones de admiración hacia el héroe anónimo.