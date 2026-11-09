Miedo a volar: cuatro estrategias para controlar la ansiedad antes y durante un viaje en avión

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El psicólogo Roberto Ordóñez recomendó cuatro estrategias para controlar la ansiedad y el miedo a volar tras los recientes accidentes aéreos registrados en el mundo.

El especialista explicó que el cerebro activa la ansiedad frente a lo desconocido y que es posible engañar a la mente para enfocarla en lo positivo.

Ordóñez señaló que los accidentes aéreos pueden despertar reacciones psíquicas y somáticas, como ataques de pánico, hiperventilación, taquicardia y pensamientos de muerte.

Detalló que la ansiedad puede aparecer desde antes del vuelo, con problemas de sueño, alimentación e hiperalerta.

Entre las estrategias, recomendó distraerse con lectura, música o películas durante el trayecto. También sugirió viajar con alguien de confianza, recurrir a la fe y practicar la aceptación.

El especialista aclaró que la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro.