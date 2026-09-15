Miguel Larreynaga y José Cecilio del Valle figuras clave en la independencia de Centroamérica

El nicaragüense Miguel Larreynaga y el hondureño José Cecilio del Valle fueron dos figuras relevantes en el proceso de independencia de Centroamérica del dominio español.

Ambos se encontraban en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821, cuando se proclamó la emancipación de la región.

Larreynaga nació en León en 1772 y se desempeñó como abogado, escritor y funcionario público, destacando por su preparación y participación en la vida política de la época.

Del Valle, nacido en Honduras, fue abogado, filósofo, periodista y uno de los principales intelectuales de Centroamérica.

El proceso independentista fue resultado de la participación de diferentes personas y sectores, no de una sola figura.

Recordar a ambos permite entender que Nicaragua también estuvo representada en aquel momento de cambio para la región.