Milan y Sasha, en el centro de la nueva disputa legal entre Shakira y Piqué

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron este 6 de octubre en los juzgados de Barcelona, España donde la cantante colombiana pidió modificar algunos aspectos del acuerdo de custodia de sus hijos, Milan y Sasha. La solicitud llega casi cuatro años después del pacto que permitió a la artista establecerse en Miami junto a los menores tras su separación del exfutbolista en 2022.

La petición por parte de Shakira no busca disminuir el tiempo que Piqué pasa con sus hijos, sino redistribuir los desplazamientos entre Miami y Barcelona. La cantante plantea que los viajes internacionales no recaigan exclusivamente sobre los menores, especialmente cuando se trate de periodos vacacionales cortos.

Según la postura de la intérprete, esto también permitiría que los menores mantengan con mayor regularidad sus actividades y rutinas habituales.

El equipo jurídico de Shakira sostiene que conservar esa estabilidad favorecería el bienestar emocional, físico y académico de los pequeños. La audiencia se desarrolló de manera privada y hasta el momento no se ha dado a conocer una decisión definitiva sobre la modificación solicitada.

El acuerdo original fue firmado en noviembre de 2022 y estableció las condiciones para que Shakira se trasladara a Estados Unidos con sus dos hijos, además de fijar los periodos y días destinados a la convivencia de Piqué con ellos. Mientras el proceso continúa, la artista y su equipo legal pidieron mantener la privacidad de Milan y Sasha y evitar que su situación familiar sea expuesta públicamente.