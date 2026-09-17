Ministerio Agropecuario reporta avance del 99% en cosecha de frijol

El avance en la cosecha de frijol rojo de primera alcanzó 99.080 quintales a nivel nacional correspondiente al ciclo productivo 2026-2027, de acuerdo con el monitoreo del Ministerio Agropecuario al mes de agosto.

El cultivo de frijol es una fuente de desarrollo, estabilidad y oportunidades para miles de familias productoras. La siembra de este grano se realiza en tres épocas del año, lo que asegura un flujo constante de producción y comercialización, además de generar empleos directos en las labores agrícolas y comerciales, así como empleos indirectos vinculados al valor agregado.

Para el frijol de primera, se esperaba una siembra en 124.000 manzanas de tierra.