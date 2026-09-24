Molletes supremos: el plato cubano que conquistó Estados Unidos con los inmigrantes

Los molletes supremos son un plato tradicional cubano que se popularizó en Estados Unidos con la llegada de inmigrantes. La preparación utiliza pan como base, frijoles molidos, queso mozzarella gratinado y carnes desmenuzadas.

Para evitar que el pan se deshaga con los ingredientes líquidos, se recomienda crear una costra de queso que le aporte consistencia antes de agregar los demás componentes.

La receta admite variaciones según los ingredientes disponibles, incluyendo pico de gallo, salsa preparada de tomate y aguacate como complementos.

El plato lleva carnes desmenuzadas que en la región de Miami se conocen como ropa vieja, denominación que recibe la carne guisada y deshilachada. La preparación puede completarse con crema u otros acompañamientos al gusto de cada comensal.