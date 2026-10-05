Montaña Tianmen en China atrae a más de 5 millones de visitantes con su Puerta del Cielo

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La montaña Tianmen, ubicada en la ciudad de Zhangjiajie, en la provincia china de Hunan, recibió más de 5 millones de visitantes en 2023. El atractivo principal es una enorme abertura natural conocida como la Puerta del Cielo, que se abre a más de 1300 metros sobre el nivel del mar.

La Cueva de Tianmen mide aproximadamente 131 metros de alto, 57 metros de ancho y 60 metros de profundidad. Su nombre significa puerta del cielo en chino y guarda un importante significado cultural y espiritual para la población local.

Los visitantes pueden subir por una escalera de 999 peldaños conocida como la Escalera al Cielo, o utilizar el sistema de escaleras mecánicas. Según la información turística oficial, el lugar es considerado un sitio para pedir bendiciones y buenos deseos. La montaña alcanza los 1518 metros sobre el nivel del mar.